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Один человек погиб в результате нападения на автобус в Гаити

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Фото: Global Look Press/Guillermo Arias
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Один человек погиб от огнестрельного ранения, двое пострадали при нападении на автобус в столице Гаити Порт-о-Пренс. Об этом во вторник, 31 мая, сообщил представитель Ассоциации водителей Гаити Петрюс Лерис.

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«Стивенсон Теодор, 19 лет, умер в больнице, через несколько часов после полученного этим утром пулевого ранения. Двое других пострадавших — Жак Дьели 42 лет и Фернан Ленор 24 лет», — написал в своем Twitter-аккаунте Лерис.

Он также сообщил, что в автобусе, который расстреляли неизвестные, находились более 40 пассажиров.

Ранее четыре человека погибли и 62 получили травмы в результате ДТП, которое произошло 16 апреля в городе Жакмель, на юге Гаити. Тогда грузовик, в котором находились пассажиры, перевернулся на дороге.

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