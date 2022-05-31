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«Газпром» с 31 мая приостановит поставки газа в Нидерланды

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Компания «Газпром экспорт» в понедельник, 30 мая, сообщила о приостановке с 31 мая поставки газа нидерландскому трейдеру GasTerra из-за неуплаты за апрель. Об этом говорится в сообщении холдинга «Газпром» в Telegram.

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Отмечается, что в понедельник GasTerra уведомила «Газпром экспорт», что не намерена осуществлять платежи за поставляемый газ в рублях в соответствии со схемой, предложенной российской компанией. Компания объяснила свое решение тем, что платежи по новой схеме могут привести к нарушению санкций, введенных Евросоюзом, а также тем, что якобы существует слишком много финансовых и операционных рисков, связанных с требуемым способом оплаты.

«В связи с этим «Газпром экспорт» уведомил «Газтерру» о приостановке поставок газа с 31 мая 2022 года и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным указом [№ 172 президента РФ]», — сказано в сообщении.

В 2021 году Россия экспортировала в Нидерланды около 6,67 млрд куб. м природного газа.

С 1 апреля Россия стала по-новому принимать платежи за газ от недружественных государств, чтобы уйти от доллара и евро в таких расчетах. Соответствующий указ подписал 31 марта президент России Владимир Путин. Глава государства отмечал, что отказ платить в российской валюте Москва будет воспринимать как неисполнение контрактных обязательств.

Для продолжения поставок газа иностранные покупатели должны открыть специальные рублевые и валютные счета типа К в «Газпромбанке». Оплата за газ происходит в валюте контракта, затем «Газпромбанк» продает ее на Московской бирже и переводит рубли «Газпрому».

Как пояснил в конце февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, новые условия оплаты за газ рублями — это не шантаж, а необходимость, вызванная тем, что у страны украли довольно значительную сумму резервов.

Ряд стран G7 и Евросоюза счел требование РФ нарушением контрактов. C 27 апреля из-за неоплаты «Газпром» приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу. При этом компания предупредила, что сократит транзит в другие страны, если София и Варшава начнут незаконный отбор топлива.

Вместе с тем Венгрия, Словакия, Молдавия, Белоруссия, Армения и другие страны заявили о возможности платить за российский газ рублями. По данным агентства Bloomberg, рублевые и валютные счета в расчетном Газпромбанке открыли десятки европейских компаний.

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