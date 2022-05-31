Мальчик подарил устроившим в Купянске концерт военным конфеты

Восьмилетний мальчик подарил конфеты российским военным, которые устроили концерт для жителей освобожденного города Купянска в Харьковской области. Об этом рассказал 31 мая корреспондент «Известий» Линар Гинатуллин.

Культурное мероприятие военнослужащие Вооруженных сил России (ВС РФ) провели у входа в железнодорожный вокзал города. Несмотря на дождливую погоду, на трехчасовой концерт пришло большое число людей. Среди них был восьмилетний мальчик Дима, который вышел навстречу военным, угостив конфетами. На вопрос, почему он это сделал, они получили простой ответ: «Потому что я вас люблю».

Другим жителям концерт также понравился. Они отметили, что подобные мероприятия долгое время в городе просто не проводились.

«Шикарно. Скучала по таким мероприятиям. Их не было уже очень давно», — рассказала одна из горожанок.

Российские военные регулярно проводят в Харьковской области гуманитарные акции. В частности, 25 мая военнослужащие ВС РФ совместно с добровольцами из числа местных жителей раздали 70 т гуманитарной помощи в одном из населенных пунктов Харьковской области.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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