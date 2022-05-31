Синоптик Макарова предупредила о кратковременных дождях в начале лета

В начале июня в Москве стоит ожидать кратковременные дожди, усиление ветра и грозы. Об этом во вторник, 31 мая, рассказала главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова.

Синоптик отметила в интервью «РИА Новости», что июнь в столице начнется по-летнему — температура воздуха будет соответствовать климатической норме. Днем 1 июня ожидается 22–24 градусов тепла. К выходным будет немного прохладнее — +17...+22 градуса.

Ранее в Гидрометцентре рассказали о погоде в московском регионе в последний день весны, 31 мая. Синоптики обещают до +20 градусов, местами кратковременный дождь.