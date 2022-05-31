Реклама
Прямой эфир
Экономика
Россияне столкнулись с масштабными сбоями в работе беспроводных наушников
Экономика
Энергетические компании начали поиск новых поставщиков запчастей
Наука
Земля пройдет сквозь метеоритный шторм в ночь на 31 мая
Общество
Число антироссийских фейков в соцсетях уменьшилось в пять раз
Экономика
Цена нефти марки Brent достигла $118 впервые с 25 марта
Экономика
Правительству предложили расширить льготную ипотеку на апартаменты
Мир
Арестович анонсировал истерику в случае отказа США в предоставлении Украине РСЗО
Интернет
В Delivery Club проверят сообщения об утечке персональных данных
Происшествия
Ягуар напал на сотрудника зоопарка в Крыму
Мир
Новая глава МИД Франции заявила о необходимости диалога с Россией
Мир
США и Турция обсудили членство Швеции и Финляндии в НАТО
Сюжет:

Синоптик Макарова предупредила о кратковременных дождях в начале лета

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В начале июня в Москве стоит ожидать кратковременные дожди, усиление ветра и грозы. Об этом во вторник, 31 мая, рассказала главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова.

Покусаться на жизнь: сезон активности клещей затянется из-за погоды
С начала года за помощью к медикам уже обратились почти 1,5 тыс. человек

Синоптик отметила в интервью «РИА Новости», что июнь в столице начнется по-летнему — температура воздуха будет соответствовать климатической норме. Днем 1 июня ожидается 22–24 градусов тепла. К выходным будет немного прохладнее — +17...+22 градуса.

Ранее в Гидрометцентре рассказали о погоде в московском регионе в последний день весны, 31 мая. Синоптики обещают до +20 градусов, местами кратковременный дождь.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022