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Президент Байден заявил, что США не будут поставлять Киеву способные достичь России ракеты

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У Вашингтона нет планов по поставке Киеву ракет, способных нанести удары по территории России. Об этом в понедельник, 30 мая, заявил президент США Джо Байден.

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«Мы не собираемся посылать на Украину ракетные системы, которые могут достичь территории России», — цитирует американского лидера агентство Reuters.

Такое заявление главы Белого дома последовало на фоне сообщения газеты The New York Times о том, что американская администрация приняла решение пополнить новый пакет военной помощи Киеву ракетными системами залпового огня (РСЗО) большой дальности. Издание уточнило, что официальные лица не предоставили подробностей относительно типа ракет, которые Вашингтон планирует передать. При этом собеседник издания отметил, что речь может идти о поставке установки со спутниковым ведением M31 GMLRS, дальность огня которой в зависимости от боеприпаса составляет от 70 до 500 км.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, в свою очередь, заявил, что Россия надеется на торжество здравого смысла и отказ США поставлять Украине дальнобойные ракетные вооружения. Он также отметил, что беспрецедентная накачка страны вооружением повышает риски эскалации конфликта.

Политолог Богдан Безпалько в беседе с «Известиями» выразил мнение, что поставки дальнобойных ракет Киеву, например, американских ракетных комплексов MLRS, приведут к незамедлительному ответу России. По его словам, российская армия может применить новые или более масштабные виды оружия. Безпалько добавил, что в отношении Украины, вероятнее всего, Вооруженные силы России будут использовать ракеты аналогичного класса. Так, российские власти смогут закупить аналог MLRS у китайской стороны.

С начала спецоперации России по защите Донбасса западные страны нарастили военную поддержку Украины. Министерство иностранных дел России неоднократно призывало страны перестать накачивать украинскую сторону оружием. Так, 27 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Запад устроил «адскую карусель» из поставок оружия. Она отметила, что такие действия приводят к гибели людей.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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