Отделение Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Мариуполе осуществляло тренировки для защиты от применения химического оружия. Соответствующие документы на базе организации обнаружил 31 мая корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Судя по найденным корреспондентом документам, отделение МККК проводило подготовку по организации защиты от химических угроз. Есть упоминания о материалах для химической и биологической защиты, датированные еще 2019 годом.

Эти документы подтверждают предупреждение официального представителя Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуарда Басурина от 26 декабря 2018 года о том, что Украина готовила провокацию с химикатами для дальнейшего обвинения в произошедшем властей России, ДНР и Луганской Народной Республики. По словам представителя, эту провокацию Киев планировал использовать для дальнейшей агрессии против Донбасса.

Украинские военные неоднократно устраивали диверсии в отношении потенциальных объектов химической опасности. В частности, 14 марта украинские диверсанты устроили пожар на территории Авдеевского коксохимического завода. Также, 15 мая Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики также сообщала о том, что украинские националисты минировали химический завод «Заря» в Рубежном.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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