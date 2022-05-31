Жители Мариуполя рассказали «Известиям» об убийствах горожан боевиками «Азова»

Боевики формирования украинских националистов «Азов» (в отношении членов формирования заведены уголовные дела в РФ) расстреливали мирных жителей Мариуполя Донецкой Народной Республики, которые осмеливались ночью выходить в комендантский час. Об этом 31 мая корреспонденту «Известий» Роману Польшакову рассказал житель Мариуполя.

«Азовец» ночью расстрелял двух человек в комендантский час. Он просто их пристрелил, лежали два человека больше месяца здесь. Просто за то, что в темное время суток шли», — поделился местный житель Владимир Марченко.

Кроме того, Марченко показал Польшакову бомбоубежище, которое боевики заняли как место для своего отдыха. Что характерно, мебель для обустройства помещения радикалы брали из чужих квартир. Всего там размещалось 40–50 боевиков.

Мирные жители регулярно рассказывают о преступлениях членов «Азова» в отношении жителей Мариуполя. В частности, 30 мая горожанин Мариуполя рассказал Роману Польшакову о том, что члены формирования радикалов угрожали мирным жителям убийством за то, что те смотрели на них, не выпускали их из подвалов, а также обещали уничтожить город.

Формирование «Азов» было полностью взято в плен российскими и донецкими войсками 20 мая, когда официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков отчитался о полном освобождении мариупольского комбината «Азовсталь». Всего, по словам представителя МО РФ, в плен попало 2439 боевиков. 25 мая официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова сообщила о том, что в скором времени боевиков «Азова» ожидает трибунал за совершенные ими военные преступления.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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