Глава Южной Осетии Гаглоев приостановил указ о референдуме по вхождению в состав России

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев в понедельник, 30 мая, своим решением приостановил действие указа бывшего лидера республики Анатолия Бибилова о назначении референдума по вхождению республики в состав России. Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном сайте главы государства.

Гаглоев указал, что поддерживает инициативу дальнейшей интеграции Южной Осетии с РФ, но референдум откладывается для проведения всесторонних консультаций с российской стороной по всему комплексу вопросов, связанных с этой темой.

По его словам, одностороннее решение проблем, затрагивающих законные права и интересы России, недопустимо.

Решение принято на основании статьи 51 Конституции Республики Южная Осетия и части второй статьи 12 конституционного закона Республики Южная Осетия от 27 декабря 2018 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Республики Южная Осетия».

24 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал готовящийся в Южной Осетии референдум, отметив, что для возможного вхождения Южной Осетии в состав России необходимо более детально проработать этот шаг с учетом юридических аспектов.

11 мая Алан Гаглоев, обсуждая условия для проведения референдума о вхождении страны в состав РФ, сказал, что его нужно проводить в зависимости от проявленной готовности со стороны Москвы.

Ранее, 30 апреля, Анатолий Бибилов заявлял о том, что Южная Осетия предпримет юридические шаги для того, чтобы войти в состав России. Он же 13 мая сообщил о том, что референдум по этому вопросу назначен на 17 июля. По его словам, объединение с РФ — это стратегическая цель Южной Осетии.