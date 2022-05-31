Источник сообщил о подавлении российской РЭБ натовского беспилотника над Черным морем

Система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил России посредством помех подавила беспилотник НАТО, который собирал информацию разведывательного характера в интересах Украины на территории Черного моря. Такими сведениями во вторник, 31 мая, поделился информированный источник «РИА Новости».

«Российские комплексы РЭБ подавили натовский стратегический беспилотник над Черным морем, который приблизился к берегам Крыма. Потенциально аппарат пытался вести разведку российских объектов и сил в интересах войск Украины», — рассказал собеседник агентства.

Так, благодаря действию комплексов РЭБ, миссия беспилотного аппарата стала «бессмысленной».

Это не первый случай, когда вскрывались факты помощи США Украине в проведении разведки. Так, 8 мая постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд подтвердила, что США передают Киеву разведывательные данные.

Кроме того, 5 мая газета The New York Times распространила информацию о передаче разведданных Вашингтона Киеву, что привело к «гибели российских военных». По сведениям издания, США «в режиме реального времени» передавали Украине сведения о местоположении военнослужащих России. При этом тем же днем Пентагон опроверг, что данные касались местоположения военных ВС РФ.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя инцидент, отметил, что армии России известно о коммуникации между странами НАТО и Украиной, в том числе по передаче разведывательной информации. Он подчеркнул: распространение сведений разведки не отразится на завершении спецоперации России по защите Донбасса.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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