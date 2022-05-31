Глава Евросовета Мишель: ЕС согласовал запрет на импорт двух третей российской нефти

Лидеры Евросоюза (ЕС) на саммите в Брюсселе в рамках шестого пакета антироссийских санкций пришли к соглашению о частичном запрете на импорт нефти из России. Об этом сообщил во вторник, 31 мая, глава Евросовета Шарль Мишель.

«[Достигнуто] соглашение о запрете экспорта российской нефти в ЕС. Это сразу покрывает более 2/3 импорта нефти из России, сокращая огромный источник финансирования ее [армии]», — написал он в Twitter.

Позднее Мишель уточнил, что запрет не затронет поставки нефти по трубопроводам.

Принятое решение приветствовала в Twitter и глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, отметив, что благодаря нефтяному эмбарго импорт нефти в ЕС из России к концу года сократится примерно на 90%.

Она также сообщила, что члены Евросоюза «договорились о том, чтобы как можно скорее покончить с зависимостью от российского газа, нефти и угля». По ее словам, план по достижению этой цели будет включать сохранение энергии, отход от российского ископаемого топлива, крупные инвестиции в возобновляемые источники энергии и финансирование в размере €300 млрд, большая часть из которых поступит в Фонд восстановления и спасения экономики (RRF).

Во время пресс-конференции глава ЕК пояснила, что Польша и Германия решили отказаться от любых форм поставок российской нефти, поэтому к концу года она будет поступать в ЕС только по нефтепроводу «Дружба», на который приходится 10% от всего объема нефти, покупаемой Евросоюзом у России. По ее словам, Европа «скоро вернется к обсуждению темы» о сроках разрешения на покупку трубопроводной нефти.

Ранее, 24 мая, Урсула фон дер Ляйен сообщила о том, что Евросоюз не в состоянии немедленно и полностью отказаться от нефти из России. Она обосновала это тем, что немедленный отказ поднимет цены на черное золото и будет выгоден Москве, чего Европа не хочет допускать.

Комментируя европейские ограничения на поставку российских углеводородов, президент РФ Владимир Путин 17 мая заявил, что европейские государства в долгосрочной перспективе стали территориями с высокими ценами на энергоресурсы. Он подчеркнул, что ЕС совершает экономическое аутодафе, отказываясь от российских энергоносителей.

О возможности введения эмбарго на импорт российской нефти накануне, 30 мая, «Известиям» рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Он отметил, что ЕС не может согласовать новый пакет санкций из-за позиции Венгрии уже месяц, и им нужно ввести хоть какие-то рестрикции для «сохранения лица».

Ряд стран продолжает ужесточать санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля специальную операцию по защите мирного населения Донбасса. В Кремле отмечали, что спецоперация преследует цели демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»