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Логопед назвала сроки формирования речи ребенка

Логопед Коноваленко назвала возраст, до которого ребенок должен заговорить
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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Логопед и эксперт в семейной психологии Светлана Коноваленко рассказала, до какого возраста должен заговорить ребенок.

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В беседе с порталом News.ru специалист пояснила, что речь малыша начинает формироваться в возрасте до двух лет. Если же после этого возраста ребенок продолжает молчать, то это повод родителям начать беспокоиться.

К двум годам, пояснила логопед, должны сформироваться минимальные навыки, малыш должен начать изъясняться.

«Если речи нет в полтора года, это не значит, что нужно паниковать. Как правило, от полутора до двух лет речь формируется, хотя бы примитивная, но уже некоторые связные слова ребенок произносит. Если же малыш не заговорил, то нужно обратиться к специалисту», — приводит слова Коноваленко сайт kp.ru.

Она рассказала, что в большинстве случаев речевые дефекты поддаются коррекции, если родители занимаются этим вопросом. Так, для занятий доступны развивающие игрушки, видео и книги. Кроме того, подчеркнула логопед, необходимо обязательно регулярно делать артикуляционную гимнастику.

Генеральный директор издательства «Росмэн» Борис Кузнецов в беседе с телеканалом «360» в воскресенье, 29 мая, высказал мнение, что, если не приучить ребенка к книгам до 10 лет, потом будет поздно. Для этого, отметил Кузнецов, родителям необходимо начать с себя — читать вместе с ребенком, но не то, что ему неинтересно.

Кузнецов отметил, что дети дошкольного возраста в России с удовольствием читают произведения Туве Янссон, Астрид Линдгрен. Но вместе с тем они читают и Носова, Михалкова, Усачева.

В мае прошлого года детский психолог Наталья Наумова рассказала о способах привить детям любовь к чтению. По ее словам, с самого раннего возраста необходимо читать ему книги, рассматривать с ним картинки и воодушевленно преподносить материал, чтобы он понимал, что книга — это интересно.

Психолог отметила, что польза чтения велика. В процессе него у человека развивается воображение, улучшается память и зрительное восприятие. Это занятие является колоссальной тренировкой для мозга.

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