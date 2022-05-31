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Президент Байден заявил, что США не будут поставлять Киеву способные достичь России ракеты

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден рассказал, что Америка не планирует поставлять на Украину ракетные системы, способные достигнуть России. Об этом в понедельник, 30 мая, пишет Reuters.

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«Мы не собираемся посылать на Украину ракетные системы, которые [способны] ударить по России», — приводятся слова американского лидера.

Байден сделал это заявление на фоне распространяющихся сообщений о том, что его администрация собирается отправить Киеву ракетные системы залпового огня (РСЗО) большой дальности. Украина запрашивает их уже длительное время. Однако США отказываются от подобных шагов, опасаясь эскалации конфликта вокруг Украины, пишет «Газета.Ru».

Издание также сообщает, что, как ранее СМИ США предполагали, Байден в рамках помощи Украине намерен отправить в страну РСЗО HIMARS.

Ранее, 27 мая, The New York Times писала, что Белый дом одобрил отправку на Украину РСЗО большой дальности в рамках военной помощи, при этом не уточнялось, какой именно тип ракет Вашингтон планирует передать Киеву. Тогда же канал CNN сообщил о том, что украинские власти рассчитывают получить от США новые ракетные комплексы, способные запускать снаряды на сотни километров.

Днем ранее Reuters рассказало о закрытых переговорах представителей Америки и Украины, на которых Киев был предупрежден о риске эскалации ситуации вокруг Украины из-за обстрелов украинскими военными российских населенных пунктов.

С начала спецоперации России по защите Донбасса западные страны нарастили военную поддержку Украины. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Запад устроил «адскую карусель» из поставок оружия. Она отметила, что такие действия приводят к гибели людей. На фоне роста поставок оружия Киев увеличил число провокаций и ударов по приграничным российским селам.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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