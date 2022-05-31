Вирусолог Альтштейн усомнился в происхождении оспы обезьян в лабораториях США

Вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн оценил вероятность того, что оспа обезьян могла стать продуктом разработки биолаборатории США в Нигерии.

В беседе с Pravda.Ru специалист отметил, что вирус оспы обезьян гораздо старше американских биологических лабораторий и давно известен специалистам-биологам. Вирус был выявлен еще в 1958 году.

«Никаких признаков рукотворного происхождения этого вируса у нас сейчас нет, не существует, или только если что-то выдумывают», — отметил Альтштейн.

Он пояснил, что вирус эндемичен в Юго-Западной и Центральной Африке, встречается у животных и может передаваться к человеку. Между тем при передаче к человеку болезнь довольно серьезная, но когда продолжается передача от человека к человеку, то быстро ослабевает.

30 мая в Нигерии зафиксирован первый случай смерти человека от оспы обезьян. Скончался 40-летний пациент с сопутствующими заболеваниями, принимавший иммунодепрессанты. Всего за текущий месяц в Нигерии выявили 21 подтвержденный случай заболевания в девяти штатах страны, сообщает сайт kp.ru. Уточняется, что все они вызваны западноафриканским штаммом вируса.

28 мая Анатолий Альтштейн рассказал, может ли произойти совместная мутация оспы обезьян и COVID‑19. По его словам, вирусы абсолютно разные и нет способов их скрещивания. Он отметил, что из-за активного распространения в мире оспа обезьян может дойти и до РФ, но она не достигнет масштабов эпидемии, пишет РИАМО.

27 мая начальник войск радиационной, биологической и химической защиты ВС РФ Игорь Кириллов сообщил, что в Нигерии, где впервые была зафиксирована вспышка оспы обезьян, были обнаружены биолаборатории США.

Вирус оспы обезьян начал распространяться в ряде стран Западной Европы и на других континентах. В последнее время случаи заражения регистрировали, в частности, в Австралии, Бельгии, Германии, Великобритании, Испании, Канаде, Италии, Португалии, Франции, США, Швеции и Швейцарии.

Роспотребнадзор оценил вероятность распространения заболевания в РФ как низкую. В ведомстве посоветовали россиянам избегать контакта с грызунами и приматами, которые являются потенциальными переносчиками оспы обезьян.