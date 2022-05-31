Глава Евросовета Мишель: в ЕС договорились о частичном запрете на импорт нефти из России

Лидеры стран ЕС договорились о частичном запрете на импорт нефти из Российской Федерации по итогам первого дня саммита в Брюсселе. Об этом заявил в Twitter глава Евросовета Шарль Мишель во вторник, 31 мая.

«Достигнуто соглашение об эмбарго на импорт российской нефти в ЕС. Это незамедлительно затрагивает две трети импорта нефти из России», — сказано в сообщении.

Он подчеркнул, что это очень сильное давление на Россию с целью прекратить специальную военную операцию по защите Донбасса.

Ранее, 24 мая, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС не в состоянии немедленно и полностью отказаться от нефти из России, ведь это поднимет цены на черное золото и будет выгодно Москве. Такого Европа не хочет допускать.

Комментируя европейские ограничения на поставку российских углеводородов, президент РФ Владимир Путин 17 мая заявил, что европейские государства в долгосрочной перспективе стали территориями с высокими ценами на энергоресурсы. Он подчеркнул, что ЕС совершает экономическое аутодафе, отказываясь от российских энергоносителей.

О возможности введения эмбарго на импорт российской нефти накануне, 30 мая, «Известиям» рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Он отметил, что ЕС не может согласовать новый пакет санкций из-за позиции Венгрии уже месяц, и им нужно ввести хоть какие-то рестрикции для «сохранения лица».

Ряд стран продолжает ужесточать санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля специальную операцию по защите мирного населения Донбасса. В Кремле отмечали, что спецоперация преследует цели демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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