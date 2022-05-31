Лидеры Соединенных Штатов Америки и стран НАТО в процессе противостояния России и расширения альянса на восток не учитывают потенциальные издержки в результате вступления Финляндии и Швеции в блок. Более того, протяженность российско-финской границы и условное вступление финской стороны в НАТО с учетом данного факта можно расценить как стратегическую угрозу. Такой вывод делает старший научный сотрудник инициативы «Новое американское взаимодействие» при Атлантическом совете Эмма Эшфорд в своей публикации на страницах издания Bloomberg.

Как уточняется в материале, выгоды от расширения альянса носят больше технический и символический характер. Под последним подразумевается четкая демонстрация европейской и демократической солидарности в рамках противостояния России, в то время как технический аспект — это «увязывание» членства в НАТО с членством в Евросоюзе (ЕС). Однако вне зависимости от положительных прогнозов, Эшфорд обращает внимание на обратную сторону вопроса.

«Финская территория, напротив, представляет собой стратегический кошмар. Это резко повысит уязвимость альянса перед любыми будущими атаками Москвы: страна имеет общую границу с Россией протяженностью 800 миль (1,3 тыс. км — Ред.), которая, как говорится в недавнем исследовании Центра стратегических и международных исследований, «сильно подвержена российским военным угрозам», — отмечается в тексте статьи, опубликованной в понедельник, 30 мая.

Эшфорд добавляет, что существует и множество других причин для беспокойства. В частности, о всё более громоздкой структуре альянса из-за числа государств-членов. Не нужно быть гением, чтобы догадаться, насколько тяжелее будет управлять 32 странами по сравнению с 30-ю, указывает она.

До ситуации вокруг Украины, НАТО пыталась сохранить мир между Грецией и Турцией, немногие страны достигли целевого показателя расходов на оборону в 2%, а президент Франции Эммануэль Макрон привлек внимание газет, предположив, что альянс переживает «смерть мозга», напомнила автор статьи. Тем она доказала, что внутри альянса немало противоречий и проблем, и добавления двух новых членов — решение, которое в альянсе принимают отнюдь не единодушно.

30 мая первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев заявил «Известиям», что все достигнутые договоренности были нарушены именно странами Североатлантического альянса, а не Россией. Москва соблюдала все позиции. По мнению депутата, Запад всегда будет стремиться заполучить наши рынки сбыта своей продукции и получить наши природные ресурсы без учета интересов россиян и не только их.

Ранее, 29 мая, заместитель генсекретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что, на фоне проводимой РФ спецоперации, Североатлантический альянс может не соблюдать ограничения по соглашению Основополагающего акта Россия-НАТО и создавать прочные позиции на восточном фланге.

18 мая Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО. Послы двух стран передали их генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу в штаб-квартире в Брюсселе. По словам генсека, альянс рассчитывает на быстрые шаги по оформлению членства этих стран в блоке.

МИД России критически отреагировал на заявление властей Финляндии и Швеции о планах по присоединению к альянсу, отметив, что таким образом безопасность этих стран обеспечена не будет. Президент России Владимир Путин 16 мая в ходе юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер.