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Синоптики рассказали о погоде в Москве и области 31 мая

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В столичном регионе во вторник, 31 мая, ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Об этом на своем сайте сообщает Гидрометцентр России.

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Днем в Москве воздух прогреется до +18…+20 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +13…+15 градусов.

В области днем ожидается от +16 до +21 градуса, а в ночное время столбики термометров опустятся до отметки +10…+15 градусов.

Прогнозируется южный ветер со скоростью 5–10 м/с. Метеорологи предупреждают о порывах ветра до 15 м/с.

Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала «Известиям», что в начале текущей недели в Москве и области ожидается теплая погода. Однако к пятнице, 3 июня, в регион придут холодный фронт и дожди.

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