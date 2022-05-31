Синоптики рассказали о погоде в Москве и области 31 мая

В столичном регионе во вторник, 31 мая, ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Об этом на своем сайте сообщает Гидрометцентр России.

Днем в Москве воздух прогреется до +18…+20 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +13…+15 градусов.

В области днем ожидается от +16 до +21 градуса, а в ночное время столбики термометров опустятся до отметки +10…+15 градусов.

Прогнозируется южный ветер со скоростью 5–10 м/с. Метеорологи предупреждают о порывах ветра до 15 м/с.

Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала «Известиям», что в начале текущей недели в Москве и области ожидается теплая погода. Однако к пятнице, 3 июня, в регион придут холодный фронт и дожди.