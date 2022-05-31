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Более 77% предпринимателей адаптировались к санкциям

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Большая часть российских предпринимателей (77%) приспособилась к условиям, порожденным санкциями против России. Такие данные о текущем состоянии российского бизнеса следуют из доклада, которые распространил 31 мая институт уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

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По результатам исследования, 86,8% респондентов из сферы бизнеса коснулись ограничительные меры. Из них 77,4% либо адаптировались к новым реалиям, либо планируют это сделать. Меньшая часть опрошенных (11,7%), напротив, решила закрыть свои предприятия.

Основными трудностями респонденты считают снижение показателей спроса, кассовые разрывы, нехватку оборотных средств, проблемы с логистикой и импортом, пишет «РИА Новости».

При этом около 12% опрошенных признались в том, что их дело находится в кризисе, а 22,4% респондентов «балансируют около нуля», добавляет «Газета.Ru».

По словам Титова, Россия имеет хорошие перспективы, несмотря на давление санкций, «надо лишь задействовать все резервы на решение внутренних задач».

26 мая президент России Владимир Путин также прокомментировал процесс адаптации российских предпринимателей к санкционному давлению Запада, отметив, что отечественный бизнес проявляет свои наилучшие качества в непростых условиях и достаточно быстро приспосабливается. Он добавил, что нишу ушедших из страны компаний займет российский бизнес.

17 мая замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что уход иностранных брендов с рынка открывает «уникальные возможности для новых прорывов, свершений, новых экономических открытий».

10 марта в правительство и Генпрокуратуру был направлен список иностранных компаний, которые в перспективе могут быть национализированы. Перечень подготовлен организацией «Общественная потребительская инициатива». Согласно списку, который имеется в распоряжении «Известий», в него вошло порядка 60 компаний, объявивших о прекращении работы в России без предоставления гарантий потребителям. В их числе Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, Porsche, Toyota, H&M и др.

Некоторые бренды приостановили работу в РФ на фоне проводимой Москвой с 24 февраля специальной операции по защите ДНР и ЛНР. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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