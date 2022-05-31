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Прокуратура Парижа начала расследование инцидента в Лувре

Прокуратура Парижа начала расследование после того, как посетитель Лувра размазал торт о картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза»
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Фото: twitter.com/klevisl007
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Прокуратура Парижа начала расследование после того, как один из посетителей музея размазал торт о картину «Мона Лиза».

Как сообщает France Info в понедельник, 30 мая, расследование начато по факту «попытки порчи культурных ценностей». Сам экспонат не пострадал благодаря пуленепробиваемому стеклу, отмечает НСН.

Особую защиту для произведения Леонардо да Винчи установили после того, как один из посетителей бросил в него камень. Кроме того, как напоминает телеканал «Звезда», когда-то картину даже обливали серной кислотой.

Предполагаемый 36-летний преступник был госпитализирован в психиатрическое отделение парижской полиции, уточняет сайт aif.ru.

ЧП произошло в воскресенье, 29 мая. На опубликованных в соцсетях снимках видно, как стекло, закрывающее картину, измазано кремом.

«Мне это кажется нереальным, но человек, одетый как старушка, встал с инвалидного кресла и попытался разбить защитное стекло «Моны Лизы». Затем он измазал стекло тортом, разбросал вокруг себя розы, прежде чем его остановила охрана», — рассказал один из очевидцев.

Служба безопасности Лувра задержала нападавшего на месте происшествия, сообщает сайт kp.ru. Во время задержания мужчина кричал, что его поступок был совершен «ради планеты».

Психолог, доктор наук, профессор Андрей Зберовский считает главной возможной причиной нападения на «МонуЛизу» синдром Герострата, названный в честь жителя Эфеса, спалившего храм Артемиды, чтобы прославиться, отмечает телеканал «360».

Психолог и коуч Марина Гладышева добавила, что среди молодых людей популярны различные игры, в которых провокационные действия совершают на спор. Нападавший из Лувра довольно молод, так что психолог не исключила, что его акт «экоактивизма» мог быть подобным «приколом».

Тем не менее, по мнению Гладышевой, не стоит исключать и возможности весеннего обострения и психологической нестабильности из-за мировых событий.

Лувр ежегодно посещают около 10 млн туристов. «Джоконда» привлекает свыше 75% из числа посетителей. Оценочная стоимость картины составляет $700 млн. Охранная система, призванная защитить «Мону Лизу» от возможных злоумышленников, обошлась Лувру в €7 млн.

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