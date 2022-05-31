США и Турция обсудили членство Швеции и Финляндии в НАТО

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в понедельник, 30 мая, провел телефонный разговор с официальным представителем турецкого лидера Ибрагимом Калыном. В ходе беседы представители двух стран обсудили заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО, проблемы экспорта украинской сельскохозяйственной продукции на мировой рынок, а также поддержку Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Как отмечается в заявлении, Салливан и Калын обговорили текущую поддержку Киева, а также совместные усилия, направленные на «возможность сельскохозяйственному экспорту Украины попадать на мировой рынок».

«Салливан выразил поддержку продолжающимся прямым переговорам Турции с Финляндией и Швецией, направленным на то, чтобы разрешить беспокоящие [Турцию] вопросы относительно их заявок на членство в НАТО, которое США решительно поддерживают. Он (Салливан. — Ред.) также подчеркнул важность того, чтобы воздерживаться от эскалации в Сирии с целью сохранения текущих линий прекращения огня и избежания дальнейшей дестабилизации», — подчеркивается в документе.

29 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган указал на то, что процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО не способствует урегулированию ситуации на Украине и в Донбассе, добавив, что Москва не поддержала вступления в альянс ни одной скандинавской страны. Также Эрдоган отметил свое недовольство прошедшими переговорами между Турцией, Швецией и Финляндией и заявил, что Анкара не одобрит вступление в НАТО стран, поддерживающих террористов, пока он является президентом республики.

18 мая Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО. Послы двух стран передали их генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу в штаб-квартире в Брюсселе. По словам генсека, альянс рассчитывает на быстрые шаги по оформлению членства этих стран в блоке.

МИД России критически отреагировал на заявление властей Финляндии и Швеции о планах по присоединению к альянсу, отметив, что таким образом безопасность этих стран обеспечена не будет. Президент России Владимир Путин 16 мая в ходе юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер.