«Газпром экспорт» 31 мая остановит поставки газа нидерландской GasTerra

Российская компания «Газпром экспорт» приостановит поставку газа нидерландской GasTerra из-за отказа последней оплачивать углеводороды в рублях. Соответствующее заявление компания сделала в своем Telegram-канале 30 мая.

«Газпром экспорт» подчеркнул, что не получил от GasTerra платеж за поставки газа в апреле, а потому прекращает их с 31 мая. При этом компания подчеркнула, что данное решение будет иметь силу до того момента, пока от GasTerra не поступит оплаты за текущие поставки в рублях, дополняет «Газета.Ru»

Об отказе GasTerra оплачивать поставки в российской валюте стало известно ранее в тот же день. В компании отказ мотивировали тем, что он может нарушить наложенные на Россию санкции Евросоюза, а также «слишком многими финансовыми и операционными рисками», связанными с подобными платежами.

При этом 14 мая Европейская комиссия (ЕК) распространила новый регламент, по которому европейские импортеры российского газа смогут оплачивать его в рублях без нарушения наложенных на Москву санкций. Исполнительный орган ЕС сообщил правительствам Евросоюза на закрытом заседании, что руководство не мешает компаниям открывать счета в Газпромбанке и позволит им покупать газ в соответствии с санкциями ЕС.

19 мая вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс выразил мнение, что оплата российского газа в рублях «ненормальна» и она должна производиться исключительно в долларах и евро. В ответ на это депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил «Известиям», что оплата российских энергоресурсов в рублях для Европы сейчас — единственный возможный вариант.

23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ, после чего покупатели должны были открыть рублевые счета, с которых будет происходить оплата газа. Но некоторые страны Запада заявили, что не собираются следовать этому требованию.

Поручение Путина о переводе газовых трансакций в рубли прозвучало на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую Россией с 24 февраля специальную операцию по защите Донбасса.

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