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Компании стали корректировать доходность по полисам страхования жизни

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Фото: РИА Новости/Тарас Литвиненко
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Страховщики планируют снижать уровень гарантированной доходности по полисам страхования жизни вслед за внеплановым уменьшением ключевой ставки Центробанка (ЦБ) до 11% и сокращением процентов по банковским депозитам, узнали «Известия» во вторник, 31 мая.

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О намерении скорректировать условия, в частности, рассказали в пресс-службе «Росгосстрах Жизнь» и колл-центре «Ренессанс Жизнь». Гарантированная доходность таких полисов скорее всего будет ниже 10%, оценил директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин.

Ранее на фоне резкого повышения ключевой ставки ЦБ в феврале 2022-го до 20% годовых компании увеличили уровень гарантированной доходности по полисам в среднем с 1-2% до 10-13%, рассказал вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Виктор Дубровин. Некоторые компания предлагали даже доходность выше 20%.

Кроме того, компании начали предлагать программы инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), в которых средства вкладываются только в российские ценные бумаги. Также в покрытие полисов страхования жизни будут всё чаще включать риск потери работы и другие сервисы, чтобы повысить их привлекательность на фоне кризиса, отметил Дубровин. Крупнейшие страховщики подтвердили эти тенденции, они начали активно трансформировать ИСЖ и накопительное страхование жизни (НСЖ) .

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Ключевая правка: насколько снизится доходность в полисах страхования жизни»

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