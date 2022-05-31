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В Delivery Club проверят сообщения об утечке персональных данных

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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В сервисе доставки еды Delivery Club проверяют информацию о том, что произошла утечка личных данных сотрудников. Об этом представители компании сообщили в понедельник, 30 мая.

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«Актуальность данных и их принадлежность курьерам требуют проверки, наша служба безопасности занимается этим вопросом», — сообщили в компании «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что в Сеть попали базы данных курьеров, сотрудничающих с сервисами «Яндекс Еда» и Delivery Club. Представители «Яндекс Еды» 30 мая сообщили, что новых инцидентов с утечкой данных не происходило. Там пояснили, что это фрагменты утечки, произошедшей 1 марта.

21 апреля суд в Москве оштрафовал компанию «Яндекс Еда» на 60 тыс. рублей за нарушение закона о персональных данных. В результате недобросовестных действий одного из сотрудников были опубликованы телефоны клиентов и информация об их заказах.

Законопроект, ужесточающий ответственность компаний за утечку персональных данных клиентов, согласовало Минцифры 30 мая. Он предполагает не только введение оборотного штрафа в 1%, но и увеличение его до 3%, если компания попытается скрыть инцидент.

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