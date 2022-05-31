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Частные инвесторы рассказали о подготовке миллионных исков к брокерам

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Мосгорсуда
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Более сотни частных инвесторов готовятся судиться с брокерскими организациями, узнали «Известия», изучив сообщения в профильных Telegram-чатах. Большинство кейсов касаются действий брокерских подразделений ВТБ, «Альфа-банка» и Россельхозбанка (РСХБ). Количество участников этих групп превышает 13 тыс. человек.

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Сейчас брокеры заявляют, что ищут решение проблем инвесторов, но по факту ими ничего еще не предпринято, рассказала создатель Telegram-чатов «Разборки с брокерами» Дарья Прохоренко. По ее словам, сложившаяся ситуация подрывает доверие к финрынку, так как проблемы коснулись множества частных инвесторов, которые копили годами, инвестировали и в моменте потеряли свои деньги.

«Нам известно, что обращаться в суды с жалобой планируют около 100 человек-участники групп. Первые иски могут быть уже в конце лета — начале осени. Суммы предъявляемых исков зависят от объема портфеля: у одних 1 млн рублей, у других — больше 10 млн», — поделилась она.

Участник Telegram-чата поделился с «Известиями», что готовит исковое заявление в суд против РСХБ. Другой пользователь Ирина сообщила, что написала заявление в отделении банка на возврат незаконно списанной комиссии за вывод средств. Она добавила, что затем напишет претензию в досудебном порядке и далее обратится в суд.

Уже подал претензию, готовит жалобу в Центробанк и подумывает над иском против ВТБ на 400 тыс. рублей Михаил из Ижевска. Москвичка Наталья также рассказала о трудностях перевода индивидуального инвестиционного счета (ИИС) из «Альфы» к другому брокеру. Она уточнила, что подала заявление о закрытии счета в установленный срок, однако банк не произвел процедуру вовремя. Теперь ей грозит пени за наличие двух инвестсчетов одновременно более месяца.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Судебная поддержка: частные инвесторы готовят миллионные иски к брокерам»

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