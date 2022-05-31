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Жертвами Telegram-мошенников с ответами на ЕГЭ могли стать более 1,5 млн человек

Жертвами Telegram-мошенников с ответами на ЕГЭ могли стать более 1,5 млн человек

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Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Fabian Sommer
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В мессенджере Telegram накануне сдачи школьниками ОГЭ и ЕГЭ появилось не менее 30 крупных мошеннических каналов, торгующих поддельными вопросами и ответами к экзаменам. На них в совокупности подписано более 1,5 млн человек, следует из данных платформы «Тинькофф Защита», предоставленных «Известиям» Центром экосистемной безопасности «Тинькофф».

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В среднем за свой «товар» аферисты просят 1–2 тыс. рублей. Активное использование мошенниками Telegram-каналов — отличительная особенность 2022 года, отмечают эксперты по информационной безопасности.

Это объясняется двумя главными факторами: во-первых, в последнее время в мессенджер пришло много новых пользователей, в том числе молодежи. Во-вторых, Telegram пока уступает другим платформам в скорости блокировки нелегальных сообществ, считает директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.

«Раньше популярностью у мошенников пользовались другие крупные соцсети. Но они уже давно и успешно работают над модерацией контента. В этом им помогает в том числе и Роскомнадзор. Telegram же относительно новая площадка и с этими задачами справляется пока менее эффективно», — отметил он.

Владельцы мошеннических Telegram-каналов сначала убеждают школьников примерами «верных» ответов прошлых лет, а затем приводят восторженные отзывы якобы купивших «услугу». За несколько часов до ЕГЭ в группу скидывается демоверсия свежих ответов, а вот за полный комплект предлагалось заплатить.

После получения денег мошенники сразу перестают выходить на связь или отправляют бланки со случайным набором неактуальных или прошлогодних ответов.

Учитывая количество подписчиков в каналах, объемы мошенничества могут исчисляться десятками миллионов рублей, привел свою оценку вице-президент и руководитель Центра экосистемной безопасности «Тинькофф» Алексей Бакланов.

Подробности читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«По балльному месту: как мошенники наживаются на сдающих ЕГЭ школьниках»

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