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Эксперт Шурыгин рассказал об успехах войск РФ при штурме Северодонецка

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Фото: ТАСС/Река Александр
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Военные эксперты отмечают, что российские войска вышли на рубеж реки Северский Донец на протяжении десятков километров. 30 мая в Луганской Народной Республике (ЛНР) в городских кварталах Северодонецка всё еще шли бои. Об успехах штурма города «Известиям» рассказал эксперт Владислав Шурыгин.

Не за городами: как союзные войска пробиваются к центру Северодонецка
Взятие населенного пункта и соседнего Лисичанска завершит освобождение территории ЛНР, считают эксперты

«Бои за Северодонецк продвигаются быстрее, чем это было в соседнем Рубежном. До начала штурма союзным войскам удалось взять его почти в полное окружение. В город не могут добраться крупные подкрепления, военные формирования Украины (ВФУ) и бронетехника, транспорт с боеприпасами. Поэтому наступающие имеют заметное преимущество. Кроме того, обороняющиеся находятся под постоянным страхом, что оперативное окружение скоро превратится в полное и они не успеют отступить», — рассказал военный специалист.

По словам Шурыгина, самые активные боевые действия идут сейчас в треугольнике Лисичанск–Золотое–Бахмут. Туда Киев стянул основные силы, включая иностранную артиллерию, полученную от натовских союзников. Войска России после взятия Красного Лимана и зачистки окружающих его лесопосадок полностью контролируют свой берег Северского Донца от Изюма до Северодонецка.

Все мосты через него были заблаговременно взорваны членами ВФУ, но угроза наведения переправы заставляет украинское командование держать здесь значительные силы. Ведь после преодоления ударными частями РФ и ДНР этой реки освобождение Славянска и Краматорска станет неизбежным, пояснил Шурыгин.

В понедельник, 30 мая, Народная милиция ЛНР сообщила об успешном продвижении в городских кварталах города Северодонецк и их зачистке. Украинские войска, пытаясь задержать наступление, ведут по населенному пункту интенсивный огонь из танков и артиллерии. Одновременно в штабе обороны ДНР заявили о занятии войсками республики и российской армией сел Диброва и Старый Караван. Они расположены неподалеку от освобожденного на прошлой неделе города Красный Лиман, вблизи реки Северский Донец.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Выходили на берег: союзная группировка овладела рубежом вдоль Северского Донца

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