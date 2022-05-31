Датская Ørsted отказалась платить за российский газ в рублях и ждет прекращения поставок

Компания Ørsted из Дании в очередной раз отказалась от перехода на оплату российского газа в рублях и ожидает в ближайшее время прекращения поставок, рассказало агентство Bloomberg 30 мая.

Ørsted сообщила, что отказывается идти навстречу «Газпром экспорту» в вопросе перехода на оплату поставок российского газа в рублях. Она также ожидает прекращения поставок углеводородов от них и считает, что подобное будет нарушением контракта, добавляет «Газета.Ru». Компания заявила, что намерена продолжать оплачивать поставки в евро.

Пресс-служба Ørsted подчеркнула, что напрямую Россия перекрыть поставки газа в Данию не сможет, так как прямого трубопровода в Данию, поставляющего углеводороды, нет.

«Таким образом, Дания сможет получить газ. Однако это означает, что газ должен закупаться в большей степени на европейском газовом рынке. Мы считаем, что это возможно», — отметила компания.

29 апреля Ørsted уже отказывалась платить за российский газ в рублях. Ее генеральный директор Мадс Ниппер подчеркнул, что компания предпринимает шаги для разрыва сотрудничества с российскими компаниями.

19 мая вице-премьер Александр Новак заявил, что около половины из 54 импортеров российского газа открыли рублевые счета в Газпромбанке для оплаты по новой схеме. Он также выразил мнение, что европейские страны не смогут одномоментно отказаться от нефти и газа из РФ.

С 1 апреля Россия стала по-новому принимать платежи за газ от недружественных государств. Соответствующий указ подписал 31 марта президент России Владимир Путин. Для продолжения поставок газа иностранные покупатели должны открыть специальные рублевые и валютные счета типа К в Газпромбанке.