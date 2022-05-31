Реклама
Прямой эфир
Армия
Санинструктор вынесла из-под обстрела 20 раненых в ходе спецоперации
Мир
Украинские беженцы в Болгарии отказались жить на территории турбазы
Мир
Врачи из Ленинградской области отправились в Донбасс для оказания экстренной помощи
Мир
Bloomberg узнал о снятии запрета на покупку недвижимости в ЕС для РФ
Мир
МИД Франции заявил об отсутствии условий для диалога России и Украины
Мир
Минобороны рассказало о похищении людей карателями «Кракена» под Харьковом
Общество
Из меню KFC убрали хашбрауны из-за отсутствия польской картошки
Мир
В Великобритании за сутки выявили 71 новый случай оспы обезьян
Мир
Президент Южной Осетии приостановил указ о референдуме о присоединении к РФ
Мир
Турция выразила готовность содействовать переговорам РФ и Украины
Мир
Группа волонтеров ОО «Пища жизни» доставила в Рубежное горячее питание
Сюжет:

Минобороны России: в Харьковской области боевики «Кракена» проводят карательные рейды

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Харьковской области боевики формирования украинских националистов «Кракен» проводят карательные рейды, в которых похищают людей, подозреваемых в пророссийских взглядах. Такое заявление сделал 30 мая начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Обыкновенный терроризм: отряды теробороны наводят ужас на жителей Украины
Уголовники с оружием убивают и мародерствуют

Он подчеркнул, что «Кракен» был укомплектован преимущественно из радикалов, а также из выпущенных из тюрем осужденных граждан. Они образовали так называемые «эскадроны смерти», которые по ночам вторгаются в дома местных жителей, подозреваемых в Совете безопасности Украины (СБУ) в симпатии к России, после чего подвергают их физическому насилию и увозят в неизвестном направлении, рассказал Мизинцев.

Он добавил, что десятки похищенных членами «Кракена» украинских граждан до сих пор не вернулись домой, о том, что с ними произошло, ничего не известно, добавляет «Газета.Ru». Мизинцев подчеркнул, что подобные преступные действия украинских властей показывают их бесчеловечное отношение к собственным гражданам и полное пренебрежение к международному гуманитарному праву. При этом, по его словам, коллективный Запад в беспристрастном расследовании подобных инцидентов не заинтересован.

24 мая министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал разгул преступности на Украине и назвал главными его причинами освобождение отбывавших наказание преступников и бесконтрольную раздачу оружия украинским гражданам. Он добавил, что националисты проводят показательные расстрелы, блокируют выход мирных граждан из городов, а также используют их в качестве живого щита.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия». Прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022