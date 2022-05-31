Минобороны России: в Харьковской области боевики «Кракена» проводят карательные рейды

В Харьковской области боевики формирования украинских националистов «Кракен» проводят карательные рейды, в которых похищают людей, подозреваемых в пророссийских взглядах. Такое заявление сделал 30 мая начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он подчеркнул, что «Кракен» был укомплектован преимущественно из радикалов, а также из выпущенных из тюрем осужденных граждан. Они образовали так называемые «эскадроны смерти», которые по ночам вторгаются в дома местных жителей, подозреваемых в Совете безопасности Украины (СБУ) в симпатии к России, после чего подвергают их физическому насилию и увозят в неизвестном направлении, рассказал Мизинцев.

Он добавил, что десятки похищенных членами «Кракена» украинских граждан до сих пор не вернулись домой, о том, что с ними произошло, ничего не известно, добавляет «Газета.Ru». Мизинцев подчеркнул, что подобные преступные действия украинских властей показывают их бесчеловечное отношение к собственным гражданам и полное пренебрежение к международному гуманитарному праву. При этом, по его словам, коллективный Запад в беспристрастном расследовании подобных инцидентов не заинтересован.

24 мая министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал разгул преступности на Украине и назвал главными его причинами освобождение отбывавших наказание преступников и бесконтрольную раздачу оружия украинским гражданам. Он добавил, что националисты проводят показательные расстрелы, блокируют выход мирных граждан из городов, а также используют их в качестве живого щита.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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