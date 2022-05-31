Детский омбудсмен навестила сирот из ДНР в Подмосковье

Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова посетила пансионат в Московской области, где сейчас находятся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей из Донецкой Народной Республики (ДНР)

Ранее Львова-Белова при содействии Следственного Комитета РФ вывезла 31 ребенка из Мариуполя и Донецка на реабилитацию, лечение и отдых в подмосковный пансионат, где они пробудут 21 день.

«Все дети с очень непростой судьбой. У кого-то погибли родители, от кого-то отказались приемные, кто-то после лишения родительских прав кровных родственников попал в учреждение», — пояснила омбудсмен.

Она также рассказала, что ранее эти дети находились в больницах с затруднительными условиями для реализации полноценного воспитания, образования и развития. При этом в детском санатории будут заниматься не только лечением детей — их поддержат и помогут в определении дальнейшего жизненного пути.

Правозащитники планируют разыскать родственников, которые, возможно, остались у ребят. Так, во время встречи стало известно, что у некоторых детей есть браться и сестры.

Львова-Белова напомнила, что 30 мая президент России Владимир Путин подписал указ о том, что порядок получения российского гражданства детьми-сиротами из Донецкой и Луганской народных республик и Украины будет упрощен. Указ касается и детей, которые остались без попечения родителей, а также недееспособных граждан Донбасса и Украины.