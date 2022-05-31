Генерал ВС ФРГ упрекнул правительство страны в военных провалах Украины

Значительное превосходство российской военной мощи над украинскими силами необходимо признать, заявил в беседе с Die Welt бригадный генерал в отставке бундесвера (Вооруженных сил Германии) Клаус Виттманн.

«За последние семь дней россияне завоевали больше территорий, чем за весь май до сих пор. Я могу только повторить: укрепление украинского сопротивления идет недостаточными темпами. И тут уже можно попенять на себя: многие обещания, которые мы дали, далеки от выполнения», — заявил он в интервью 26 мая.

Виттманн отметил, что наступление российских вооруженных сил усиливается. И когда президент Украины Владимир Зеленский говорит, что наступление усиливается, следует понимать, что ситуация очень серьезная. Генерал в отставке уверен, что, если бы соответствующее решение властей Германии было принято в марте, украинская армия была бы вооружена лучше и воевали бы эффективнее.

«Кроме того, если вы действительно чего-то хотите, то найдете способ это осуществить. А если нет, — всегда будут находиться какие-то оправдания, отговорки, бюрократические проволочки и тому подобное», — отметил он.

Виттманн также вспомнил высказывание председателя фракции Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) Рольфа Шапенича, который выразил надежду на перемирие. Оно, по его словам, позволит ФРГ «сосредоточиться на других вопросах». По мнению генерала в отставке, такие настроения в политических кругах говорят о том, что немецкое политическое руководство тянет время и надеется на перемирие, чтобы не пришлось выполнять обещания о поставках Украине тяжелого вооружения.

Ранее, 30 мая, бывший президент Германии Йоахим Гаук заявил, что поставки немецкой боевой техники Вооруженным силам Украины (ВСУ) необходимы, чтобы гарантировать обороноспособность страны. Он напомнил, что во время Второй мировой войны именно оружие союзников позволило Европе противостоять нацистам.

28 мая стало известно, что последние девять недель правительство ФРГ сократило «до минимума» военную помощь Украине. Канцлер Олаф Шольц отказывался от прямых поставок тяжелого вооружения, но при этом пообещал предоставить странам Восточной Европы новое немецкое вооружение в обмен на старое советское оружие, которым могли бы пользоваться украинские военные без дополнительного обучения.

26 мая советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович обвинил ФРГ в поражениях ВСУ. Как заявил политик, Германия затягивает процесс передачи вооружений Киеву. По его словам, темпы поставок по ленд-лизу не оправдались из-за действий Берлина. Он пояснил, что замедление поставок происходит несмотря на то, что для Украины «имеет значение каждый день».

По его словам, ФРГ может поставить Киеву как минимум 100 боевых машин пехоты Marder со стороны оборонных концернов и еще более 20 Marder из запасов бундесвера, а также 88 танков Leopard-1, однако поставок пока нет.

Страны Запада продолжают вводить санкции против РФ на фоне проведения российской спецоперации по защите мирных жителей Донбасса, о которой 24 февраля объявил Путин.

Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе Власти Донецкой и Луганской народных республик сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля российский президент подписал соответствующий указ.

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