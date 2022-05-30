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Появилось видео с последствиями смертельного обстрела Донецка со стороны Украины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Кадры с последствиями обстрела Донецка со стороны Украины, в результате которого погибли шесть человек, появились в распоряжении «Известий» в понедельник, 30 мая.

На представленной записи можно рассмотреть огромные пробоины в бетонных стенах жилого дома, искореженную арматуру, обломки, а также работу спасателей по ликвидации последствий.

Украинские боевики обстреляли Донецк ранее этим же днем, 30 мая. В результате инцидента 14 человек пострадали. Администрация города также сообщила о двух поврежденных школах и гимназии.

В этот же день в Донецке кассета от ракеты комплекса «Смерч» прошла автомобиль местного жителя насквозь, пробив запасное колесо, расположенное сзади машины. Владелец авто по счастливой случайности находился вдали от транспортного средства и увидел последствия обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) позже.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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