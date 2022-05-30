Валентин Юмашев покинул должность советника президента РФ на общественных началах. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщает ТАСС.

Как сообщается, Юмашев покинул пост по собственной инициативе.

Валентин Юмашев входил в предвыборный штаб Бориса Ельцина с 1996 года, с августа того же года и до февраля 1997-го был советником президента России по вопросам взаимодействия со СМИ.

С марта 1997 года по декабрь 1998 года Юмашев был руководителем администрации президента России. Он занимал эту должность как при Ельцине, так и при новом главе государства Владимире Путине.

25 марта стало известно, что Анатолий Чубайс указом президента был освобожден от должности специального представителя президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. За два дня до этого пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Чубайс уволился по собственному желанию.

Позднее, 5 мая, Песков сообщил, что Чубайс находится за границей, в России он не работает. В тот же день в СМИ появились публикации о том, что экс-чиновник вместе с женой Авдотьей Смирновой был замечен в аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве.