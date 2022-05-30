Зампред Совбеза Медведев предложил упростить въезд в Россию недовольным властями немцам

Гражданам Германии, которые выступают против политики властей ФРГ, возможно, стоит предложить льготный въезд в Россию по аналогии упрощения въезда в Германию российским критикам спецоперации РФ в Донбассе, предложил в понедельник, 30 мая, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Германия решила упростить въезд к себе российским критикам спецоперации на Украине. Иными словами, тем, кто выступает против своей страны и желает ей поражения. Ну что ж. Можно сделать два вывода», — написал он в своем Telegram-канале.

Медведев порассуждал о возможности позволить российским критикам действий ВС РФ в Донбассе воспользоваться предложением германских властей и зеркальными льготами для немцев, критикующих власти ФРГ за их санкции и поставки оружия Украине.

Кроме того, решение американского лидера Джо Байдена не поставлять Украине ракетные системы, способные наносить удары по России, Медведев назвал разумным, добавила «Газета.Ru».

Ранее, 30 мая, представитель министерства внутренних дел ФРГ заявил, что правительство Германии упростит процесс выдачи национальных виз российским политикам и ученым, журналистам, а также правозащитникам, публично выступающим против спецоперации РФ по защите Донбасса.

Для этой категории граждан РФ будут сокращены бюрократические барьеры для получения права на пребывание в республике сроком дольше 90 дней.

В конце февраля ЕС объявил о прекращении действия двустороннего соглашения с Россией об упрощенной выдаче виз для российских дипломатов и парламентариев, членов Конституционного и Верховного судов, членов официальных делегаций, а также бизнесменов и представителей деловых организаций.

В ответ 1 мая президент России Владимир Путин подписал закон об отмене упрощенной процедуры выдачи виз с рядом стран Европы.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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