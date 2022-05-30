Мальчик застрелил семилетнего соседа из пневматического ружья в Ингушетии

В Ингушетии организована проверка после того, как восьмилетний ребенок выстрелил в своего семилетнего соседа из пневматического ружья. Мальчик скончался от полученных травм. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщили в СК РФ по республике Ингушетия.

Трагедия произошла в селе Али-Юрт 27 мая. В ведомстве сообщили, что по неосторожности мальчик выстрелил соседу в грудь. На место происшествия выехала скорая, однако ребенок скончался по пути в больницу.

Следователи изъяли с места происшествия пневматическое ружье, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В настоящий момент расследование обстоятельств происшествия продолжается.

Ранее в этот же день, 30 мая, сообщалось, что в Ростове-на-Дону из озера выловили сумку с телом ребенка. Погибшему мальчику, по предварительным данным, было около шести–восьми лет. Позднее криминалисты пришли к выводу, что мальчик, вероятнее всего, умер насильственной смертью.