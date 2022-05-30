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Украинские обстрелы нарушили работу связи и интернета в Херсонской области

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В Херсонской области 500 тыс. человек оказались без сотовой связи в результате обстрелов Вооруженными силами Украины (ВСУ) объектов инфраструктуры. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.

«Причиной этому стала масштабная авария на магистральной сети и разрушение основных узлов связи в результате боевых действий в приграничных районах области», — рассказал Стремоусов.

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Он также обратился к властям РФ с просьбой использовать ресурсы российских телекоммуникационных компаний для восстановления связи в регионе.

Накануне Стремоусов сообщил, что украинская армия предприняла две попытки прорыва линии обороны в Херсонской области, но потерпела поражение. Он добавил, что около 70 украинских военных остались убитыми на поле боя после попыток прорыва в Херсонскую область.

26 мая село Нововоскресенское Херсонской области подверглось обстрелу украинских националистов. Огонь велся 220-миллиметровыми кассетными боеприпасами дистанционного минирования из реактивной системы залпового огня «Ураган».

27 мая советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что в Херсонскую и Запорожскую области вошли российские сотовые операторы, что позволило жителям начать процесс перехода на телефонный код +7. Он также добавил, что в Херсоне, Бердянске и Мелитополе в продажу поступили мобильные пакеты новых операторов.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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