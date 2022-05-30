Эксперты прокомментировали рекордные дивидендные выплаты «Роснефти»

Рекомендация совета директоров «Роснефти» выплатить финальные дивиденды за 2021 год свидетельствует о финансовой устойчивости компании, считает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

По его словам, «Роснефть» — наиболее перспективная и стабильная на отечественном рынке компания, и соответствующее решение совдира «лишний раз подтверждает ее надежность».

«С учетом рекордной прибыли, полученной за прошлый год, дивиденды как совокупные, так и промежуточные станут самыми большими в истории компании, — рассказал эксперт. — Это, несомненно, должно привлечь инвесторов к ее ценным бумагам. Совокупные выплаты дивидендов за 2021-й составят 41,66 рублей на акцию, что при текущей цене на акции дает доходность около 10,5% — это очень хороший показатель».

Эксперт Торгово-промышленной палаты, главный аналитик Гильдии финансовых аналитиков Дмитрий Полохин также считает «Роснефть» одной из самых стабильно развивающихся компаний российской нефтегазовой отрасли. «Акции компании привлекают инвесторов, в том числе благодаря приверженности зеленой повестке и фокусу на ESG (экология, социальная политика и корпоративное управление. — Ред.)», — пояснил он.

Аналитик напомнил, что в декабре «Роснефть» презентовала «амбициозную стратегию своего развития до 2030 года», где закрепила обязательства достичь «чистой углеродной нейтральности к 2050 году».

Достижение этой цели, подчеркнул Полохин, станет возможным благодаря реализации ряда стратегических инициатив: сокращению выбросов парниковых газов, достижению нулевого рутинного сжигания попутного нефтяного газа и снижению интенсивности выбросов метана до значения менее 0,2% к 2030 году, а также постепенному переводу транспорта компании на низкоуглеродные виды топлива.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов, в свою очередь, заявил, что рекордный уровень дивидендных выплат обеспечили хорошие финансовые показатели, которых компания достигла «благодаря усилиям менеджмента и благоприятной внешней конъюнктуре». «Роснефть» лидирует в отрасли по удельным затратам на добычу и планирует сохранить это лидерство», — заключил он.

25 мая на очередном заседании совет директоров ПАО «НК «Роснефть» рекомендовал годовому общему собранию акционеров «принять решение о выплате дивидендов в размере 23 рубля 63 копейки на одну обыкновенную акцию». «Учитывая выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2021 года, суммарный дивиденд на акцию за 2021 год составит 41 рубль 66 копеек, а общая сумма средств на выплату дивидендов составит 441,5 млрд рублей, что соответствует 50% чистой прибыли по стандартам МСФО, относящейся к акционерам ПАО «НК «Роснефть», — говорится в пресс-релизе компании.