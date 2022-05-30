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«Газпром» 31 мая приостановит поставки газа нидерландской GasTerra

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Из-за отказа нидерландской компании GasTerra производить оплату за газ в рублях с 31 мая «Газпром экспорт» приостановит поставку энергоресурса. В пресс-службе корпорации 30 мая сообщили о том, что мера будет действовать только до момента поступления финансов в установленной Россией валюте.

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«Голландский газовый трейдер GasTerra решил не выполнять односторонние платежные требования «Газпрома». Эти платежные требования изложены в указе президента России Владимира Путина об оплате поставок российского газа. В ответ на решение GasTerra «Газпром» объявил о прекращении поставок с 31 мая 2022 года», — говорится в заявлении.

Ранее в этот же день GasTerra заявила об отказе платить за российский газ в рублях. Компания отказалась открывать рублевый и евровый счета в «Газпромбанке», так как это может привести к сложностям из-за наложенных на Россию санкций.

Тогда же от оплаты российского газа в рублях отказалась и датская энергетическая компания Ørsted, сославшись на отсутствие юридических обязательств.

С 1 апреля РФ для постепенного ухода от доллара и евро в расчетах начала принимать платежи за газ от недружественных государств по новой схеме. Соответствующий указ подписал 31 марта президент России Владимир Путин. Глава государства отмечал, что отказ платить в российской валюте Москва будет воспринимать как неисполнение контрактных обязательств.

C 27 апреля из-за неоплаты «Газпром» приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу, которые отказались платить по новой схеме. При этом компания предупредила, что сократит транзит в другие страны, если София и Варшава начнут незаконный отбор топлива.

Вместе с тем Венгрия, Словакия, Молдавия, Белоруссия, Армения и другие страны заявили о возможности платить за российский газ рублями. По данным агентства Bloomberg, рублевые и валютные счета в расчетном Газпромбанке открыли десятки европейских компаний.

Поручение Путина о переводе газовых трансакций в рубли прозвучало на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую Россией с 24 февраля специальную операцию по защите Донбасса.

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