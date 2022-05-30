Две пещеры планируют признать памятниками природы в Приангарье

В Иркутской области намерены признать памятниками природы Чекановскую и Ботовскую пещеры, расположенные в Ольхонском и Жигаловском районах. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Пещеры являются уникальными геологическими, палеонтологическими, археологическими объектами. В них расположены многочисленные подземные галереи, присутствуют натечные образования, палеонтологические остатки и следы пребывания человека.

Ботовская пещера является самой протяженной в России. Согласно последним замерам, ее длина превышает 69 тыс. м. Внутри пещеры Чекановского был обнаружен древний ледник.

Сейчас нормативно-правовые акты, закрепляющие за пещерами статус особо охраняемых природных территорий, проходят процесс согласования.