Укладку асфальта завершили на Калининском кольце в Благовещенске

В Благовещенске завершили укладку асфальта на Калининском кольце. Об этом 30 мая сообщает ИА PriamurMedia со ссылкой на Telegram-канал АО «Асфальт».

Работы велись круглосуточно в две смены. Толщина нижнего слоя составила 10 см, верхнего — 5 см. В подрядной организации обещают высокие эксплуатационные характеристики дорожного покрытия.

Сейчас рабочие наносят дорожную разметку, обустраивают пешеходные дорожки и устанавливают дорожные знаки. На островках безопасности и прилегающей территории предусмотрено озеленение.

В дальнейшем на кольце установят комплексы автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.