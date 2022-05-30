Экс-глава СБУ Харьковской области: «выход» ВСУ к границе с РФ — постановка

Бывший начальник Службы безопасности Украины (СБУ) Харьковской области Роман Дудин, уволенный 29 мая президентом страны Владимиром Зеленским, на следующий день назвал постановочной операцию по установлению украинского погранстолба на границе с Россией.

По его словам, тот самый видеоролик, на котором украинские военные якобы выходят к границе с Россией и ставят там пограничный столб, является постановкой. Это любимый прием Вооруженных сил Украины (ВСУ) — дезинформация, указал он. Та запись была сделана лично для президента Зеленского.

«Столбик, который несут на границу, потом его позорно бросают и теряют четверых двухсотых (убитых. — Ред.) и троих трехсотых (раненных. — Ред.) — это такой перформанс для президента», — заявил Дудин, добавив, что правдой стало как раз то, что повсюду называли российской пропагандой.

30 мая Роман Дудин написал на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской) обращение к главе государства. Там он потребовал от него извинений и опровержения клеветы.

Он также заявил о готовности пройти проверку на полиграфе или в любом другом публичном формате.

Накануне, 29 мая, украинский лидер освободил от должности Дудина, заявив, что, в то время как армия, полиция, мэр Харькова и областная администрация стремятся к победе в противостоянии с Россией, глава СБУ Харьковской области «думает только о себе лично».

Зеленский назначил Дудина главой управления СБУ в Харьковской области в марте 2020 года.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

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