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Строительство школы на 1,5 тыс. мест завершат в Благовещенске в 2023 году

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Фото: пресс-служба правительства Амурской области
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В Благовещенске в 2023 году намерены завершить строительство крупнейшей на Дальнем Востоке школы. Она будет рассчитана на 1,5 тыс. мест, сообщает региональное правительство.

«В течение месяца всю конструктивную часть всех пяти блоков мы закончим. Те работы, что технологически можно было выполнять в зимний период, мы выполнили», — рассказал гендиректор подрядной организации «Амурстрой» Александр Синьков.

По его словам, к мягкой кровле трех блоков рабочие приступили с наступлением тепла. Завершить ее обустройство планируется в июне-июле. Также почти закончена установка окон, ведутся фасадные работы. Зимой подрядчик намерен приступить к чистовой отделке. Субподрядчики уже начали устройство внутренних инженерных сетей, пишет ИА PriamurMedia.

Также завершено строительство ливневого коллектора и монтаж канализационной насосной станции. По стадиону подрядчик столкнулся с проблемой из-за отсутствия геологических исследований. Озера оказались выше дренажной системы, а грунты сейчас очень насыщенны — озера подтаивают, и идет его насыщение водой. Сейчас специалисты решают, как выйти из положения.

Сдать крупнейшую на Дальнем Востоке школу планируется в 2023 году. На данный момент ее готовность составляет 30%.

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