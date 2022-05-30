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Президент Байден заявил, что США не будут поставлять Киеву способные достичь России ракеты

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Президент США Джо Байден пообещал не поставлять на Украину ракетные системы, которые способны достичь территории России. Его слова в пятницу, 30 мая, передает агентство Reuters.

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«Соединенные Штаты не будут посылать Украине ракетные системы, которые могут достичь территории России», — процитировали его слова в публикации.

Такое заявление он сделал в ответ на распространившийся комментарий о том, что Белый дом готовит к отправке ракетные системы залпового огня (РСЗО) большой дальности, который просила Украина у Вашингтона.

Байден не подтвердил тот тип оружия, на отправке которой настаивала украинская сторона. Предполагается, что речь могла идти о HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System).

27 мая в газете The New York Tines появилась информация о том, что Вашингтон принял решение добавить в пакет военной помощи Киеву ракетные системы залпового огня (РСЗО) большой дальности. Еще тогда власти не предоставили подробностей, относительно типа ракет, которые Вашингтон планируют передать Киеву

В тот же день на то, что Киев рассчитывает на РСЗО, указывал американский телеканал CNN. Причиной, по мнению прессы, является возможность запускать ракеты на сотни километров.

26 мая агентство Reuters сообщило, что представители Вашингтона и Киева провели в закрытом формате переговоры, на которых американская сторона предупредила украинских коллег о риске эскалации из-за обстрелов украинскими военными населенных пунктов России.

30 мая заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что в случае атаки российских городов Вооруженные силы России нанесут ответные удары по пунктам принятия решений, которые не всегда находятся в Киеве.

С начала спецоперации России по защите Донбасса западные страны нарастили военную поддержку Украины. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Запад устроил «адскую карусель» из поставок оружия. Она отметила, что такие действия приводят к гибели людей. На фоне роста поставок оружия Киев увеличил число провокаций и ударов по приграничным российским селам.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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