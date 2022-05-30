Реклама
Прямой эфир
Сюжет:

Путин заявил Эрдогану о готовности содействовать вывозу зерна с Украины

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом 30 мая заявил о готовности оказать содействие беспрепятственному морскому транзиту грузов, среди которых есть и зерновые. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Рациональное зерно: Россия сразу на четверть сократила экспорт пшеницы и ячменя
Остается ли страна в числе крупнейших мировых поставщиков зерна и что будет с ценами

«При обсуждении ситуации на Украине акцент был сделан на вопросах обеспечения безопасного судоходства в Черном и Азовском морях, устранения минной угрозы в их акваториях», — говорится в заявлении.

Российский лидер также указал на недальновидную финансово-экономическую политику западных государств, которая привела к проблемам на мировом рынке продовольствия. Исходя из этой ситуации, по словам Путина, Россия уже доказала, что может «экспортировать существенные объемы удобрений и сельхозпродукции». Для этого необходимо снять с РФ санкционные ограничения.

В этот же день глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил о необходимости договориться с Россией о вывозе с Украины 20 млн т пшеницы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова уличила США в провоцировании продовольственного кризиса на Украине. По словам дипломата, это лишает страну запасов зерна. Заявления иностранных государств о блокировке российскими военными акватории Черного моря не соответствуют действительности. РФ открывает гуманитарные коридоры ежедневно с 8:00 до 19:00 мск.

25 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Россия не использует вопросы продовольственной безопасности на Украине в качестве оружия и готова предоставить проход для кораблей с зерном. Так страна может продемонстрировать, что открыта для мирного урегулирования вопроса.

15 мая страны G7 обвинили российскую сторону в якобы препятствии экспорту зерновых из Украины. «Большая семерка» переложила на РФ ответственность за рост цен на мировых продовольственных рынках.

Москва не согласна со всеми подобными обвинениями. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответив на обвинения, заявил, что именно действия Запада препятствуют фрахту судов и вывозу зерна. В МИД РФ указали на то, что киевские власти не выпускают из своих портов десятки судов с продовольственными товарами, среди которых есть и корабли с пшеницей.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022