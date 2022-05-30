Путин заявил Эрдогану о готовности содействовать вывозу зерна с Украины

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом 30 мая заявил о готовности оказать содействие беспрепятственному морскому транзиту грузов, среди которых есть и зерновые. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

«При обсуждении ситуации на Украине акцент был сделан на вопросах обеспечения безопасного судоходства в Черном и Азовском морях, устранения минной угрозы в их акваториях», — говорится в заявлении.

Российский лидер также указал на недальновидную финансово-экономическую политику западных государств, которая привела к проблемам на мировом рынке продовольствия. Исходя из этой ситуации, по словам Путина, Россия уже доказала, что может «экспортировать существенные объемы удобрений и сельхозпродукции». Для этого необходимо снять с РФ санкционные ограничения.

В этот же день глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил о необходимости договориться с Россией о вывозе с Украины 20 млн т пшеницы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова уличила США в провоцировании продовольственного кризиса на Украине. По словам дипломата, это лишает страну запасов зерна. Заявления иностранных государств о блокировке российскими военными акватории Черного моря не соответствуют действительности. РФ открывает гуманитарные коридоры ежедневно с 8:00 до 19:00 мск.

25 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Россия не использует вопросы продовольственной безопасности на Украине в качестве оружия и готова предоставить проход для кораблей с зерном. Так страна может продемонстрировать, что открыта для мирного урегулирования вопроса.

15 мая страны G7 обвинили российскую сторону в якобы препятствии экспорту зерновых из Украины. «Большая семерка» переложила на РФ ответственность за рост цен на мировых продовольственных рынках.

Москва не согласна со всеми подобными обвинениями. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответив на обвинения, заявил, что именно действия Запада препятствуют фрахту судов и вывозу зерна. В МИД РФ указали на то, что киевские власти не выпускают из своих портов десятки судов с продовольственными товарами, среди которых есть и корабли с пшеницей.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующие указы.

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