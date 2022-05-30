Ремонт дворов стартовал в Свободном

В городе Свободный Амурской области стартовало благоустройство придомовых территорий. Об этом ИА PriamurMedia сообщили в пресс-службе главы города.

Как рассказал директор компании-подрядчика Арсен Кспоян, сейчас рабочие выполняют демонтажные работы. На объекте задействовано четыре человека, а также экскаватор, погрузчик, самосвалы и воровайка.

«Вывозим грунт, убрали с территории все вкопанные покрышки, которые ранее здесь были использованы жильцами как элементы благоустройства», — заявил Арсен Кспоян.

Всего в этом году в Амурской области благоустроят 100 дворов, из них в Свободном расположено 11. Завершить работы планируют до конца осени.