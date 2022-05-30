Еще 1,1 млрд рублей направят на развитие сельского хозяйства на Сахалине

Власти Сахалинской области в 2022 году направят дополнительные 1,1 млрд рублей на развитие сельского хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов региона.

Сейчас правительство работает над внесением изменений в региональный бюджет в части увеличения финансирования госпрограммы «Развитие в Сахалинской области сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

С учетом корректировок на развитие сферы агропромышленного комплекса (АПК) в этом году направят 4,2 млрд рублей. Это в два раза больше, чем первоначально утвержденный объем средств, уточняет ИА SakhalinMedia.

Так, на повышение плодородия почв направят в четыре раза больше средств, на приобретение комбикормов для свиней и птиц, а также содержание крупного рогатого скота и молодняка — в два раза.