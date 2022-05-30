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Жители Мариуполя рассказали об угрозах со стороны боевиков «Азова»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Украинские националисты запрещали мирным жителям Мариуполя смотреть на них, угрожая за это убить. Об этом 30 мая рассказали корреспонденту «Известий» Роману Польшакову местные жители.

«Смотреть на них (боевики радикальной националистической группировки «Азов», в отношении банды возбуждены уголовные дела) было нельзя, это они запрещали. Должен опустить голову, чтобы под ноги смотреть. Вы, говорят, все сепаратисты, вы ходили на референдум, нас вам не жалко, а город мы уничтожим», — рассказал Станислав Боровицкий.

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Для этого пришлось провести полное его разминирование

Собственно, много жилых домов они и разрушили. Теперь они не подлежат восстановлению. Некоторые местные жители до сих живут в подвалах — с того момента, как боевики их сюда загнали и не выпускали.

«Не выпускали, семь дней вообще нельзя было открыть подвал. Не давали выходить азовцы из подвала», — рассказала корреспонденту Татьяна Данилова.

Местные жители рассказывают, что однажды азовцы пообещали им зеленый коридор. Тогда из 135 человек в подвале эвакуироваться решили около 10. Они успели пройти лишь 200 м до рядом расположенного детского сада. По словам местных, там азовцы расстреляли их в спины.

«Зеленый коридор, говорят, выходите, всё будет нормально. И вот тут только зашли, начали стрелять. Никто не выжил», —рассказывают жители Мариуполя.

4 мая министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Мариуполь находится под контролем Вооруженных сил РФ. Он отметил, что в городе налаживается мирная жизнь. Спустя пару недель, 20 мая, российские войска взяли под контроль и последний оплот украинских националистов — завод «Азовсталь». Боевики сдались в плен.

30 апреля местные жители рассказали корреспонденту «Известий» Алексею Полторанину, что азовцы целенаправленно стреляли по домам мирных жителей Мариуполя, а ночью ходили поджигать жилые строения.

6 апреля спасенные жители Мариуполя рассказали о том, что ВСУ и боевики «Азова» для оборудования долговременных огневых точек использовали детские сады, школы и больницы, а также препятствовали выходу граждан из города по гуманитарным коридорам.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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