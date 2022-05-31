Сильным ход

Неопределенность в экономике, снижение доходов населения вкупе с высокими ценами на новостройки и снижающимся интересом к ипотечным программам ограничивают потенциал роста строительного сектора в среднесрочной перспективе.

Рынок недвижимости был сильно перегрет еще в конце 2021-го — за два года пандемии цены на жилье в стране в среднем выросли примерно на 60%. И те люди, которые хотели вложиться в недвижимость, в том числе с использованием льготных ипотечных программ, уже сделали это.

В январе-феврале 2022 года спрос на рынке активизировался вместе с ожиданиями повышения ставки — покупатели спешили закрыть сделки по старым условиям. События, связанные с Украиной, и последовавшие за этим западные санкции, ослабление рубля, ускорение инфляции и экстренное повышение ключевой ставки до 20% спровоцировали новый всплеск активности на рынке недвижимости.

В кризисных ситуациях всегда резко возрастает спрос на жилье, особенно в России, где недвижимость традиционно считается самым понятным, ценным и предсказуемым активом. Люди с достаточными сбережениями начали вкладываться в квартиры, прежде всего новые, чтобы сохранить средства от девальвации и других рисков. По итогам I квартала 2022-го в России было зарегистрировано 247 тыс. договоров участия в долевом строительстве (ДДУ), что на 30% больше, чем в аналогичный период прошлого года. При этом число ипотечных сделок в январе не изменилось в сравнении с тем же месяцем 2021 года, в феврале показатель снизился на 4%, а в марте — на 9% за счет очень высоких процентных ставок.

В ряде проектов все ипотечные сделки происходили по госпрограммам. В то же время в январе-марте объем инвестиционных сделок достиг рекордного уровня за последние годы — 105 млрд рублей, что в 2,4 раза выше, чем годом ранее. При этом показатель в рублях является максимальным значением для первых кварталов за 20-летнюю историю наблюдений, а в валютном выражении результат (порядка $1,37 млрд) стал наивысшим с 2013 года.

Учитывая неопределенную экономическую ситуацию в стране, высокие цены на новостройки, заградительные ипотечные ставки, продолжающийся рост стоимости стройматериалов, инфляцию и снижение доходов людей, рынок недвижимости нуждался в поддержке со стороны государства.

В апреле были обновлены параметры льготной ипотеки — ставка увеличилась с 7% до 12%, а максимальный размер кредита для столичных регионов — до 12 млн рублей, для остальных субъектов РФ — до 6 млн. Но остались прежними условия по программе для семей (ставка 6%), по дальневосточной и сельской ипотеке (2% и 3% соответственно). В первой половине апреля наблюдалась регистрация ипотечных сделок по ранее одобренным параметрам, к концу месяца начали оформлять кредиты на новых условиях, но их число значительно сократилось.

В Москве в апреле было зарегистрировано порядка 8 тыс. ипотечных договоров, что на 35,2% меньше показателя марта (12,3 тыс.) и на 38,3% ниже, чем в 2021 году (13 тыс.). Совокупно в крупных городах России доля ипотечных сделок в прошлом месяце снизилась до 30,4% против среднего показателя 2021 года в 54,4%. Заметим, что доля контрактов с участием ипотечных средств была ниже 30% в последний раз в марте 2015 года.

После понижения ключевой ставки сначала до 17%, а затем до 14% (теперь она уже составляет 11%) правительство приняло решение о снижении ставки по льготной ипотеке до 9%, начиная с мая 2022 года, чтобы удержать спрос и поддержать строительную отрасль. Кроме того, девелоперы продолжают предоставлять покупателям программы субсидированной ипотеки и услуги трейд-ин (продажа новой квартиры с обменом на старую). Также снова начинают приобретать популярность различные виды рассрочек.

По нашим оценкам, государственные меры поддержки и дополнительные стимулирующие программы со стороны банков и девелоперов позволят сохранить умеренный уровень спроса на рынке недвижимости. Однако будут сохраняться и сдерживающие рост продаж факторы: высокие цены, сокращение доходов населения и ухудшение качества жизни.

Мы полагаем, что в течение 2022 года объемы продаж будут снижаться, но в денежном выражении застройщики могут выиграть за счет высоких цен на квадратные метры. Причин для их снижения в ближайшие месяцы нет, учитывая удорожание себестоимости строительства, но темпы роста будут замедляться по мере сокращения активности на рынке.

Устойчивое положение будут сохранять крупнейшие игроки, у которых есть солидное преимущество над прочими застройщиками в виде высокого уровня доверия со стороны населения, достаточных запасов ликвидности и диверсификации бизнеса. Такие компании минимально зависят от иностранных материалов и оборудования, обладая или собственными мощностями, или сотрудничая преимущественно с отечественными производителями.

Автор — аналитик ФГ «Финам»

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора