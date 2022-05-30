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В порту Мариуполя приступили к погрузке судна РМ-3

В порту Мариуполя идет погрузка судна РМ-3, которое отправится в Ростов-на-Дону
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Фото: пресс-служба НМ ДНР
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В порту Мариуполя завершают погрузку судна РМ-3, которое отправится в Ростов-на-Дону. Об этом в понедельник, 30 мая, рассказал корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

«Вот плавучий кран подхватывает последний рулон из стали и опускает их на палубу судна РМ-3, который впоследствии доставит этот груз в Ростов-на-Дону», — заявил Григорьев.

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Он добавил, что в акватории порта специальные катера со спецназом на борту обеспечивают безопасность погрузки.

«Это (судно РМ-3 типа «Славутич») самая настоящая рабочая лошадка рек и морей. Она специально приспособлена для захода в порты наподобие Мариуполя», — заключил Григорьев.

26 мая начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что минная опасность в акватории порта в Мариуполе устранена.

24 мая Минобороны заявило о полном разминировании территории порта в Мариуполе. Специалисты Черноморского флота и инженерных войск обследовали 134 сооружения, обнаружили и обезвредили более 12 тыс. взрывоопасных предметов и единиц вооружения, брошенного украинскими боевиками.

В тот же день порт Мариуполя смогли покинуть пять иностранных судов, ранее заблокированных из-за угрозы обстрела со стороны украинских сил и минной опасности.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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