Столтенберг анонсировал изменение позиции НАТО к России

Государства-члены Североатлантического альянса пересмотрят позицию НАТО в отношении России и Китая на саммите в Мадриде в конце июня. Об этом заявил генсек военно-политического блока Йенс Столтенберг.

Столтенберг отметил, что предстоящий саммит будет иметь важное значение, так как новая стратегическая концепция «будет отражать новую реальность безопасности».

«Нынешняя стратегическая концепция относится к России как к стратегическому партнеру и не упоминает Китай. Теперь, безусловно, мы обсудим агрессивные действия РФ, а также влияние подъема Китая на нашу безопасность. Мадридский саммит станет одним из наших самых важных саммитов», — рассказал он в интервью газете ABC.

Днем ранее итальянский представитель в НАТО Франческо Мария Тало сообщил, что новая стратегическая концепция НАТО будет включать Китай и измененный статус России. По его словам, в Мадриде примут концепцию, которая поведет альянс в XXI век с учетом всех актуальных вызовов. Будут также учтены изменения климата, киберугрозы, гибридные угрозы, новые технологии.

16 мая первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев заявил «Известиям», что США не оставляют надежду создать вокруг России и Китая ореол стран-изгоев. По словам парламентария, на фоне украинского кризиса Штаты решили ограничить доступ к своей внутренней информации, поскольку совсем не хотят делиться ею с РФ и КНР.

20 апреля директор первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев заявил, что страны Запада ищут зазоры в отношениях России и Китая, чтобы пошатнуть их стратегическое партнерство.

30 марта замглавы МИД РФ Сергей Рябков также отметил, что Запад ведет против России гибридную войну. По его словам, в настоящее время Москва и Пекин вместе «ищут ответы на эти экстраординарные вызовы».

В тот же день глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о заинтересованности России в устойчивом и последовательном развитии отношений с Китаем. Он отметил, что после нынешнего «серьезного этапа в истории международных отношений» РФ и Китай вместе с единомышленниками будут двигаться к «многополярному, справедливому, демократическому миропорядку».