Жару и грозы прогнозируют в Белгородской области

МЧС предупреждает жителей Белгородской области об усилении ветра, дождях и грозах. Осадки вероятны в регионе до выходных.

Согласно прогнозам, в ночь на 31 мая температура воздуха составит +11…+16 градусов. В дневные часы воздух прогреется до +25…+30 градусов. Об этом сообщает Бел.ru. В регионе ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, в отдельных районах вероятен град. Скорость ветра вырастет до 20 м/с.

В Белгороде температура воздуха достигнет +26 градусов. В новом Осколе ожидается +27 градусов.

В Челябинской области потепление и дожди способствовали началу сезона грибов. Местные жители собирают по 3-4 ведра «урожая» в окрестностях Озерска и Копейска. В основном южноуральцы находят маслята и сморчки.