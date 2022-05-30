Свыше 182 тыс. детей в Татарстане отдохнут в летних лагерях

Больше 182 тыс. детей отправятся в летние лагеря в Татарстане. На охрану учреждений в республике в 2022 году направят 29,5 млн рублей.

По словам заместителя министра по делам молодежи Рината Садыкова, свыше 89,7 тыс. детей отправятся в стационарные лагеря. Еще почти 56,9 тыс. детей будут направлены в пришкольные лагеря, пишет InKazan.ru.

Кроме того, порядка 5 тыс. детей смогут отдохнуть на побережье Черного моря. Ребят из Татарстана примут три лагеря в Краснодарском крае и один лагерь в Крыму.

На текущий момент отдых в лагерях начался для 3,5 тыс. детей. При этом основные смены в учреждениях начнутся с 1 июня. Из бюджета Татарстана на организацию детского отдыха в этом году направили 1,7 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в Липецкой области планируют открыть 11 загородных и свыше 350 пришкольных лагерей, а также 80 лагерей труда и отдыха.